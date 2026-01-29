31 FAM, Ginestà y The Tyets, lo más nominados a los Premis Enderrock 2026 por votación popular

Cartel de los premios - GRUP ENDERROCK

GIRONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos 31 FAM, Ginestà y The Tyets han sido los más nominados a los Premis Enderrock 2026 por votación popular, con 5 nominaciones cada uno, seguidos de Buhos con 4, informa Grup Enderrock en un comunicado de este jueves.

Las propuestas musicales que han obtenido una triple nominación son Abril, Alosa, Els Catarres, Figa Flawas, Júlia Colom, La Fúmiga, Mama Dousha y Svetlana, y los artistas y grupos que acumulan dos nominaciones son Bèrnia, Oques Grasses y Partiperes.

Como novedad, este año los premios tendrán una doble gala, el 25 y 26 de marzo, en el Auditori de Girona; y coincidiendo con los 10 años de los Premis Enderrock y el 20 aniversario del Auditori de Girona, el Grup Enderrock ofrecerá "una propuesta ampliada" con artistas, profesionales e instituciones de todos los ámbitos musicales, desde pop-rock y canción de autor hasta folk y jazz.

La primera jornada, el 25 de marzo, estará dedicada a los III Premis Enderrock-440 de clásica y jazz, que reconocerán a los mejores discos del año según público y crítica; además de los Premis 440 de Honor, Trayectoria y Compositor; el Joan Trayter a la mejor producción; los reconocimientos a la Industria Musical y el nuevo Premi Enderrock al fomento de la lengua y la música.

El día 26 se celebrará la gala de los Premis Enderrock de música popular, con los galardones a los mejores trabajos de pop, rock, canción de autor, folk y músicas urbanas, además de los Premios de Honor, Trayectoria y Estrella.

ACTUACIONES

Las actuaciones previstas para la gala de los Premis Enderrock - 440 incluyen intervenciones "exclusivas" de Ignasi Terraza, Oriol Marès & Talal Fayed Quartet, Mar Pujol y Anna Andreu, Fredrik y la Cobla Ciutat de Girona, Meli Perea y Anna Urpina.

En la gala de los Premis Enderrock se presenterán los estrenos en directo de los nuevos trabajos discográficos de Joan Dausà, La Ludwig Band, Mama Dousha, Maria Jaume, Fades, Dan Peralbo i El Comboi, Ouineta, Guillem Roma, Ven'nus, Dani6ix & Izzkid i Xicu, a més de l'inici de la gira dels 40 anys de Lax'n'Busto