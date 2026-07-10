La 35 Escola d'Estiu de la Diputación de Barcelona pide adaptar servicios a nuevos retos sociales

Barnusell durante su intervención en la jornada - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 35 Escola d'Estiu de la Diputación de Barcelona ha destacado la necesidad de adaptar los servicios y las respuestas públicas a las nuevas realidades sociales.

Se trata de un espacio de "reflexión e intercambio de experiencias sobre políticas sociales locales" que ha reunido desde el pasado 6 de julio a 300 profesionales y 30 ponentes, ha informado este viernes la corporación en un comunicado.

La Diputación ha explicado que la jornada se ha celebrado bajo el título 'Teixim vincles, construïm convivència: drets socials en una societat diversa' y ha contado con conferencias, mesas redondas y talleres.

En la clausura institucional, la diputada del Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad de la Diputación, Alba Barnusell, ha subrayado el papel esencial de los ayuntamientos en un contexto de cambios profundos que está dando lugar a sociedades "más diversas, más plurales y más complejas".

También ha apostado por fortalecer los vínculos desde la proximidad, cambiar las narrativas sobre la diversidad y seguir adaptando las políticas públicas a los nuevos retos sociales.