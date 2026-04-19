La 37 Mostra Igualada (Barcelona) de artes escénicas cierra con 14.600 espectadores

La 37 Mostra Igualada ha tenido 114 funciones - MOSTRA IGUALADA

BARCELONA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 37 feria Mostra Igualada de artes escénicas para todos lo públicos, celebrada del 8 al 11 de abril en Igualada (Barcelona), ha cerrado con 14.600 espectadores --7.400 en espectáculos de sala y 7.200 en espectáculos en la calle-- y 39 compañías participantes.

Según informa la organización en un comunicado este domingo, se ha apostado por propuestas que combinan innovación escénica, compromiso social y nuevos lenguajes artísticos, con espectáculos sobre temas actuales como la salud mental, las emociones, la convivencia entre generaciones, la memoria o la relación con el territorio.

En total, se han realizado 114 funciones a cargo de 39 compañías --27 de Catalunya, 8 del resto del Estado y 4 internacionales--, y de estas propuestas, 2 han sido estrenos absolutos y 7 han llegado "por primera vez" a Catalunya.

El director artístico de la Mostra, Joan Arqué, destaca el recibimiento por parte del público: "Nos valida la idea del proyecto y el trabajo hecho, y a la vez nos marca el camino para continuar escuchando, afinando y haciendo evolucionar la Mostra".

La 37 Mostra Igualada ha reunido a 1.034 profesionales y la Mostra PRO Catalan Arts ha reunido a 417 entidades --de las que 345 han sido catalanas, 44 del resto del Estado y 28 internacionales--, y el año que viene se celebrará del 8 al 11 de abril.