Un 39% de los empresarios catalanes redefine su estrategia por el escenario geopolítico, según KPMG

Informe de KPGM - KPGM

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 30% de los empresarios catalanes ha redefinido su estrategia de crecimiento y un 9% lo hará próximamente, ante el actual escenario geopolítico, mientras que un 38% está analizando la evolución de esta situación para tomar una decisión y un 22% descarta hacerlo, según una encuesta de KPGM incluida en el informe Perspectivas.

En este informe, que llega en 2026 a su vigésima segunda edición, han participado 1.238 empresarios y directivos españoles de 23 sectores y de todas las Comunidades Autónomas, que respondieron a una encuesta online entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, informa KPMG en un comunicado este jueves.

Así, más de la mitad de los empresarios catalanes prevé introducir cambios, principalmente en inversiones (51%), innovación y tecnología (46%) e internacionalización (40%); esta adaptación responde a una "elevada percepción de riesgos" derivados de la dependencia europea, destacando la exposición a riesgos geopolíticos y posibles rupturas de la cadena de suministro (53%), el aumento de los costes de materias primas (44%) y la pérdida de competitividad (40%).

A pesar del entorno, los empresarios catalanes afrontan la incertidumbre geopolítica y económica "con un optimismo claramente superior" a la media española: un 60% valora como buena o excelente la situación actual de la economía española, 15 puntos más que el conjunto de España, y solo un 22% prevé un empeoramiento en los próximos 12 meses, frente al 33% nacional.

En este contexto, las empresa reordenan sus prioridades y desafíos: mejorar la rentabilidad (objetivo para el 69%), acelerar la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías especialmente la inteligencia artificial, utilizada principalmente como palanca de eficiencia operativa (82%), y reforzar el crecimiento en el mercado español.

Cerca del 40% de los empresarios catalanes sitúa la expansión en España como una de sus principales prioridades estratégicas, "convencidos de que el mercado español seguirá ofreciendo oportunidades relevantes de crecimiento que permitirán mejorar la competitividad frente a otros mercados" incluso en un entorno marcado por tensiones geopolíticas, identificadas ya como el principal riesgo externo por más de la mitad del empresariado catalán.

SITUACIÓN ECONÓMICA

De cara a los próximos 12 meses, Catalunya se muestra menos pesimista y más estable: el 65% cree que la economía seguirá igual, frente al 55% a nivel nacional, mientras que el porcentaje que anticipa un empeoramiento se reduce al 22%, once puntos menos que la media española (33%).

El 76% de los directivos en Catalunya califica la situación de su empresa como buena o excelente, en línea con el 78% a nivel nacional, aunque con una menor presencia del tramo más optimista: solo un 13% la considera excelente, frente al 17% en el conjunto de España.

De cara a los próximos 12 meses, las expectativas se mantienen estables y alineadas con la media, con cerca de la mitad de las empresas catalanas anticipando una mejora y menos de un 10% previendo un empeoramiento, lo que refleja un clima de confianza moderada y prudente, más concentrado en la solidez operativa que en un optimismo extremo.