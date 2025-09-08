3Cat apuesta por un nuevo modelo de informativos en su nueva temporada

El director de TV3 Sigfrid Gras, la presidenta de 3Cat Rosa Romà y el director de Catalunya Jordi Borda, en la presentación de la programación de 3Cat - EUROPA PRESS

'Vinagreta' y la sitcom 'La cosa nostra', entre las novedades

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

3Cat ha apostado en su nueva temporada por un nuevo modelo de informativos 3CatInfo, que arrancará el 17 de septiembre, y novedades en su plataforma como el regreso de Bruno Oro y Clara Segura con 'Vinagreta' y la serie 'La cosa nostra', de Dani de la Orden.

En un acto este lunes en la Casa Rius de Barcelona, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha asegurado que 3Cat continúa siendo la "gran factoría de contenidos" en lengua catalana, y ha remarcado el gran proceso de transformación que supone 3CatInfo.

El nuevo modelo de informativos de la corporación, 3CatInfo, arrancará el 17 de septiembre, y el director de TV3, Sigfrid Gras, ha destacado que se trata de una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años con nuevo plató, nueva escenografía y una apuesta digital: "La gente se podrá informar cuándo quiera y dónde quiera".

Tres de las presentadoras de los nuevos 'Telenotícies', Raquel Sans, Júlia Lopez y Anna Garnatxe, han explicado que la marca 3CatInfo aglutinará la oferta de radio y televisión, desapareciendo las marcas Catalunya Informació y 3/24, y que contará además con una nueva app, una nueva web y un podcast diario de análisis.

Han explicado que los 'Telenotícies' seguirán siendo los referentes, con un 'TN Migdia' dedicado a lo que ocurre en ese momento, un 'TN Comarques' focalizado en la información de proximidad, y un 'TN Vespre' más centrado en el análisis.

TV3

Además de los informativos, Gras ha destacado los 20 años que cumplirá el programa satírico 'Polònia' y el regreso de Jordi González a la cadena como presentador de 'Col·lapse', quien se ha mostrado "ilusionado" por regresar a TV3.

Una de las novedades de TV3 en este temporada de otoño es la incorporación de Núria Marin a la nómina de presentadores del programa de humor 'Està passant', '8 coses a fer abans de morir' con Joan Pera y el programa deportivo 'Fanzone' conducido por Gerard Romero.

Gras también ha querido subrayar la apuesta por la cultura con una nueva temporada de 'Nervi', 'Bestial' conducido por Bibiana Ballbè y el proyecto transmedia 'La Renaixença' con Peyu, que se podrá seguir en Catalunya Ràdio, la plataforma 3Cat y el Canal 33.

El programa musical 'Eufòria', con Miki Núñez y Marta Torné, regresará en el primer trimestre de 2026 con una cuarta temporada, un espacio que tendrá antes el 'spin off' 'Eufòria Dance Kids' en septiembre y una segunda temporada de 'Zenit' en noviembre.

PLATAFORMA 3CAT

Una de las novedades, 'Vinagreta', supone el retorno de Bruno Oro y Clara Segura, 17 años después del éxito de 'Vinagre', a partir del 23 de septiembre en la plataforma 3Cat, y los dos actores han asegurado que mantiene el "espíritu canalla habitual" con temas actuales.

La plataforma 3Cat estrenará el 22 de octubre la serie 'La casa nostra', creada por Dani de la Orden y Eduard Sola, en el retorno del formato de 'sitcom' a TV3 tras casi dos décadas, con un joven que vuelve a convivir con sus padres.

3Cat también estrenará el 9 de octubre la tercera temporada de 'La travessa', con Laura Escanes, en una expedición en la que los concursantes recorrerán Catalunya desde el delta del Ebro hasta la Val d'Aran, y estrenará el talent 'Net i polit' con María Gómez.

CATALUNYA RÀDIO

Catalunya Ràdio continuará con una programación en el que volverá a contar con espacios como 'El matí de Catalunya Ràdio' conducido por Ricard Ustrell, 'La nit dels ignorants' que ahora presentará Marta Romagosa, 'La tarda de Catalunya Ràdio' con el regreso de Marc Garriga y 'El suplement' presentado por Roger Escapa.

El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha dicho que tenían el "reto" del sustituto del programa 'El búnquer', pero que con el proyecto transversal 'La Renaixença' lo están logrando, en una temporada que contará con el regreso del programa 'La solució' con Elisenda Carod.

El catálogo de podcasts suma novedades como 'Crims: El jurat' el 22 de septiembre, 'En defensa de Companys' el 15 de octubre o una nueva temporada de 'La flora i la fauna', además del deportivo 'Espanyol reservat', junto a formatos consolidados como 'Ho he superat' y 'Sans i estalvis'.