3Cat prevé impulsar 11 nuevos canales de YouTube en catalán hasta junio de 2027

Presentación de la estrategia de 3Cat en YouTube - 3CAT

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

3Cat ha impulsado un proyecto para implementar de forma progresiva, hasta junio de 2027, 11 nuevos canales de YouTube en catalán, que se sumarán a los 7 que reúne ya la plataforma para alcanzar los 18, informa en un comunicado este viernes.

Los primeros canales que se desplegarán incluyen uno exclusivo de noticias --3CatInfo-- y otro de contenidos originales deportes "para los más jóvenes" --3Cat Esports--, así como canales temáticos de humor y ficción y un nuevo canal de EVA, EVA extra.

Más adelante se abrirán canales temáticos de entrevistas, documentales y paisajes, además de uno dedicado a la meteorología, uno a contenidos del archivo de 3Cat y otro en Ultra HD con contenidos exclusivos.

La iniciativa quiere "conectar con audiencias diversas, construir comunidades digitales alrededor de interesas compartidos" y reforzar la presencia del catalán.

VISIBILIDAD Y FACILIDAD

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha subrayado la necesidad de que "el rigor, la credibilidad y la función de servicio público" se traduzcan también en visibilidad y facilidad de acceso.

"Nos hace falta una gran alianza entre las plataformas, los medios y los reguladores para garantizar la preeminencia de los contenidos de los medios públicos", ha dicho.