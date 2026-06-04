3Cat usará la tecnología Cinema Live en la bendición de la torre de la Sagrada Família

Vistas de la Sagrada Familia - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

3Cat usará la tecnología Cinema Live, que permite una visión más cinematográfica, en la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familía de Barcelona que hará el papa León XIV, informa este jueves en un comunicado.

Será una de las corporaciones que producirá la señal institucional que se difundirá a escala mundial y se encargará del espectáculo tras la bendición de la torre.

El equipo liderado por el jefe de Imagen de 3Cat, Paulí Subirà, usará un despliegue técnico que "hasta ahora no se ha utilizado nunca en Europa" para ofrecer el espectáculo de luz y música ideado por el director artístico catalán Igor Cortadellas.

El sistema de Cinema Live ofrecerá "una estética innovadora, más cercana a un look cinematográfico que televisivo, y a la vanguardia tecnológica, pionero en el continente".

3Cat ofrecerá una programación especial durante los dos días de la visita papal a Catalunya, desde la llegada al Aeropuerto de Barcelona el martes hasta el espectáculo posterior a la bendición de la Torre de Jesucristo.