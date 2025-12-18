40 años de Catalunya en la UE: ayudas de la PAC, a la digitalización y a la movilidad sostenible

Archivo - Exterior de la Oficina del Parlamento Europeo de Barcelona, con una bandera de apoyo al pueblo ucraniano, en Paseo de Gràcia de Barcelona.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de Catalunya en la Unión Europea (UE), tras la adhesión de España en 1986, han supuesto ayudas en el marco de Política Agrícola Común (PAC), inversiones en materia de digitalización en centros educativos, en movilidad urbana sostenible y competitividad del sistema de conocimiento (CSUC).

Con respecto a la evolución del PIB, se ha pasado de 5.897.439 millones de pesetas (35.437 millones de euros) en 1986 a 281.845 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

INICIATIVA 'DESDE 1986'

El Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE) en España, han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

Esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es más fuerte gracias a la aportación española.

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está más cerca de los ciudadanos, por lo que, en este 40º aniversario, han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

FICHAS REGIONALES

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la PAC para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente y servicios públicos, y qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del PE en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años.

Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada, lo que hace más necesario que nunca explicar el proyecto europeo con rigor, según ella.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas" de la UE, con un apoyo transversal y claro, y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos, reforzando así un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender, textualmente.

UNA "HISTORIA DE ÉXITO"

Por su parte, el director de la Representación de la CE en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

Además, Calleja ha insistido en que España no solo se ha beneficiado de la Unión Europea, sino que también ha contribuido a transformarla, actuando como "un socio leal, comprometido y profundamente europeísta".

LA CATALUNYA DE LOS 8 MILLONES

Según los datos del INE y Eurostat recogidos por el PE y la CE, la población de Catalunya ha pasado de 5.978.638 personas en 1986 a 8.012.231 personas en 2024.

Con respecto a la población europea, destaca que en 1998 había en Catalunya 32.042 personas con nacionalidad de otro país de la UE, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 295.896 personas, un incremento del 823,46 % y representan el 3,8 % de la población total.

En la ficha también se destaca que en 2024 Catalunya recibió 19.94 millones de turistas extranjeros (INE) y que Francia fue el principal emisor --3,9 millones--, seguido de Alemania e Italia --1,5 millones cada uno--.

En 2024 se registraron en Catalunya 1.687 matrimonios en los que unos de los cónyuges tenía nacionalidad españolas y el otro la europea y, en el marco del programa Erasmus, ha detallado que en el curso 2023-24 hubo 7.257 estudiantes catalanes salientes y se recibieron 12.641 estudiantes visitantes en universidades catalanas.

IMPACTO DE LA PAC

La Generalitat abonó en 2024 más de 301 millones de euros a 36.081 explotaciones agrarias: 243.178.468 euros proceden del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga), 56.035.560 euros de ayudas a la sostenibilidad y 2.053.820 euros de reestructuración de la viña.

La ficha para Catalunya también destaca proyectos apoyados por la UE, como la digitalización de centros educativos (198 millones de euros de los fondos NextGenerationEU y la promoción de la movilidad urbana sostenibles, con 217.215.684 euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que se han destinado a acciones como las zonas de bajas emisiones, la electrificación y carriles bici.

Otras iniciativas que se han recogido son la ayuda europea de 12,73 millones de euros para incrementar la competitividad del sistema de conocimiento de Catalunya, así como los 3.743.190 euros de los NextGenerationEU para el proyecto de adaptación al cambio climático y mejora de la biodiversidad urbana en Lleida Urban-Nat Lleida.

También destaca la inversión de 2,96 millones de euros de los fondos Feder para instalar 70 plantas fotovoltaicas municipales en el área metropolitana de Barcelona; los 843.814 euros del programa LIFE medCLIFFS para la protección del litoral de la provincia de Girona, y los 12,6 millones del programa Nuevas Oportunidades UE (FSE+) para la inserción educativa y laboral juvenil.