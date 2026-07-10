Unos 40 docentes recorren espacios del exilio en Rivesaltes, Colliure (Francia) y Portbou (Girona)

Una de las visitas - JUSTICIA

GIRONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 40 docentes catalanes y franceses han participado en el tercer viaje formativo del proyecto Exilis, una experiencia inmersiva con la que han podido recorrer espacios de memoria del exilio en Riversaltes, Colliure (Francia) y Portbou (Girona).

Durante dos jornadas --este miércoles y jueves-- han visitado el memorial del campo de Rivesaltes, el castillo real de Colliure, el espacio Antonio Machado y su tumba, así como los espacios dedicados a Walter Benjamin en Portbou, informa la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El itinerario ha permitido abordar sobre el terreno la complejidad de la frontera pirenaica entre 1936 y 1946, "marcada por la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, los exilios republicanos, las persecuciones y el cierre de la frontera".

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, afirma que este viaje ha mostrado que la frontera no es solo una línea geográfica, sino un espacio de experiencias humanas, y cree que "poner en relación los lugares de memoria del espacio catalán transfronterizo ayuda a construir una mirada europea sobre los exilios del siglo XX".

Con esta nueva edición, el proyecto Exilis supera los 120 docentes que se han formado, procedentes de ambos lados de los Pirineos, y las tres acciones desarrolladas hasta ahora han "consolidado" una metodología basada en el trabajo conjunto entre profesorado, historiadores, mediadores culturales e instituciones de memoria.