40 futuros docentes de toda España participan en un programa de la Fundación Princesa de Girona

Algunos de los participantes en el programa - JORDI HUERTA FERRAN - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

40 futuros docentes procedentes de 9 comunidades autónomas han participado este fin de semana en el inicio de la sétima edición de Generación docentes, el programa de la Fundación Princesa de Girona que ofrece a los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria formación, acompañamiento y 4 meses de prácticas en escuelas rurales.

En un comunicado este martes, explica que la nueva promoción hará prácticas curriculares en 26 escuelas rurales "de referencia" de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Galicia, con el objetivo de impulsar su talento y contribuir a formar a docentes capaces de responder a los retos de la educación actual.

La nueva promoción cuenta con 12 jóvenes de la Comunidad Valenciana, 8 de Andalucía, 8 de la Comunidad de Madrid, 3 de Cantabria, 3 de Castilla-La Mancha, 2 de Catalunya y 1 de Castilla y León, las Islas Canarias y el País Vasco, respectivamente.

Los participantes estudian en 16 universidades y compartirán durante los próximos meses un itinerario de formación y una comunidad de aprendizaje que les permitirá "conocer otras realidades educativas y territoriales, intercambiar experiencias y ampliar su mirada sobre la profesión docente".

Las prácticas se desarrollarán entre el 2 de noviembre y el 30 de junio de 2027; y como punto de partida, los futuros docentes se han reunido del 2 al 5 de octubre en la Granja Ability Training Center, en Santa Maria de Palautordera (Barcelona), en el primer encuentro presencial de la 7 edición.