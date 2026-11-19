Archivo - Una mujer embarazada. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 42% de mujeres afirma que la maternidad ha afectado a su carrera laboral, mientras que también representan un 6 de cada 10 personas que cambiaron de empresa por un despido después de tener hijos, según un estudio de EAE Business School.

En un comunicado este jueves, el centro ha explicado los datos del 'II Observatorio de la Mujer Profesional Maternidad y paternidad: similitudes y diferencias en el impacto profesional de EAE Business School', que se ha realizado a través de una encuesta a 1.050 personas trabajadoras con formación superior e hijos para analizar el impacto entre la maternidad y la paternidad en la vida laboral.

Según EAE Business School, "sólo" un 11% de las mujeres encuestadas recibió una propuesta de promoción durante el embarazo, de las cuales un 81% aceptó la oferta, lo que desmonta el prejuicio corporativo de que las futuras madres pierden ambición laboral.

La directora del Strategic Research Center de EAE Business School, Carina Mellit Quartucci, ha explicado que los datos muestran que la maternidad no supone una pérdida de interés por crecer profesionalmente y que "el reto está en generar entornos laborales y modelos de conciliación que permitan hacerlo sin que la maternidad se convierta en un reto".

Las mujeres también representan el 94% del total de personas que dejan de trabajar durante más de dos años por motivos relacionados con la crianza, frente al 6% de los hombres, y el 59% de las solicitudes de reducción de jornada; asimismo, del 13% de las personas que afirma que sus ingresos han disminuido tras tener hijos, las mujeres representan el 62% de las respuestas.

Respecto a las medidas más demandas por los encuestados, la flexibilidad horaria es la que concentra el mayor número de respuestas (75%), seguida del teletrabajo (57%), la jornada reducida (43%), y la guardería (42%).