Unos 450 civiles juran la bandera española en el cuartel del Bruc de Barcelona

Acto del juramento - MINISTERIO DE DEFENSA

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 450 civiles han jurado la bandera española este sábado por la mañana en el cuartel del Bruc de Barcelona y han recibido sus certificados de juramento.

Durante las celebraciones por el Día de las Fuerzas Armadas, se ofrece a cualquier ciudadano español jurar bandera para "reforzar los lazos de la sociedad con sus ejércitos", informa el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Lo ha presidido el nuevo teniente general jefe de la Inspección General del Ejército y representante de las Fuerzas Armadas en Catalunya, Raimundo Rodríguez; ha asistido la subdelegada del Gobierno en Barcelona, Mari Carmen García Calvillo, y el juramento lo ha formulado el coronel jefe del Regimiento Barcelona 63, Pablo Ahedo Cordón.