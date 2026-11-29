Cola para votar en la escuela Rodoreda de Badalona - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 45,23% del censo de catalanes ha votado hasta las 14 horas, 8,62 puntos más que en 2023, según datos del Ministerio del Interior, mientras que en toda España son el 45,74% (+5,26).

En las generales de 2023, en Catalunya a esa hora había votado el 36,79% del censo, lo que suponía 3,79 puntos menos que en las generales de 2019 a esa misma hora.

Hasta las 14 de este domingo han votado el 45,7% en Barcelona (+8,62 puntos), el 45,34% en Tarragona (+7,79), el 42,16% en Lleida (+7,11) y el 43,43% en Girona (+8,77).

Hay 5.926.487 catalanes llamados a votar (223.028 más que las generales de 2023) y 129.918 han pedido el voto por correo (un 29,1% más).