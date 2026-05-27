El 46 Festival de Torroella explorará las emociones y el "poder transformador" de la música

Cartel oficial del 46 Festival de Torroella de Montgrí - FESTIVAL DE TORROELLA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El 46 Festival de Torroella de Montgrí (Girona) ha presentado este miércoles su nueva edición, que se celebrará entre el 31 de julio y el 21 de agosto, bajo el lema 'L'amor també deixa rastre' y que propone una reflexión sobre la persistencia de las emociones y el "poder transformador" de la música.

Según ha explicado el festival en un comunicado este miércoles la programación combinará nombres de la escena internacional y conjuntos como Daniil Trífonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tallis Scholars y Freiburger Barockorchester con nuevas propuestas artísticas y miradas singulares.

La programación reivindica la música como "espacio de persistencia, memoria y transformación emocional", con propuestas que van del Renacimiento a la creación contemporánea.

Además, la música antigua continuará ocupando un lugar central en la identidad artística del Festival con la participación de Cantoría, Le Poème, Harmonique, Concerto 1700, Laura Marchal y el recital nocturno de Clara Brunet y Bor Zuljan.

Por otra parte, el In-Edit Empordà, que se celebrará entre el 1 de julio y el 19 de agosto, amplía su programación de 8 a 12 documentales musicales.