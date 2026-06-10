Un 47% de trabajadores en la UE podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

Imagen de la jornada 'Cáncer de origen laboral: una realidad invisible' este miércoles en Barcelona. - GOBIERNO DE ESPAÑA

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de la población trabajadora europea, un 47,3%, ha estado "probablemente" expuesta a al menos un factor de riesgo de cáncer en su lugar de trabajo, lo que supone 98,5 millones de personas trabajadoras de Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría e Irlanda, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así lo reflejan los datos que el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado durante la jornada 'Cáncer de origen laboral: una realidad invisible' celebrada este miércoles en Barcelona junto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, informa el Gobierno en un comunicado.

El cáncer, ha destacado el organismo, es la principal causa de mortalidad relacionada con el trabajo en la Unión Europea, y representa más de la mitad, un 53%, de los fallecimientos con origen laboral.

En total, los datos cifran en 120.000 las personas que desarrollan cáncer en Europa debido a la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo, lo que provoca casi 80.000 muertes.

Según los datos recabados en el marco de la jornada, además, en sectores como la minería, las actividades extractivas y la construcción es frecuente la exposición a dos o más de estos factores de riesgo, afectando a más del 60% de los trabajadores.

RADIACIONES

Entre los factores de riesgo más frecuentes identificados destacan la radiación ultravioleta solar, las emisiones de motores diésel, el benceno, la sílice cristalina respirable, un polvo mineral ultrafino que se genera al cortar, perforar o lijar materiales, o el compuesto químico formaldehído.

Durante la jornada, también se ha destacado la prevención como herramienta para hacer frente al cáncer de origen laboral, a través del refuerzo del conocimiento sobre los riesgos cancerígenos presentes en los lugares de trabajo, la mejora de la identificación de las personas trabajadoras expuestas y el reconocimiento de los cánceres de origen laboral.