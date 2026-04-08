49 estudiantes catalanes competirán en Madrid por el título de mejor empresario virtual del país

Final nacional de la pasada edición y el equipo de la CC.AA. - YOUNG BUSINESS TALENTS

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

49 jóvenes preuniversitarios de 9 centros de Catalunya competirán por el título de 'Mejor empresario virtual del país' el 17 de abril en Madrid, frente a 340 estudiantes de 78 centros educativos de toda España, durante la 15 final nacional de la competición de simulación empresarial Young Business Talents.

Organizada por Abanca y Praxis MMT, en la competición los catalanes y los más de 300 estudiantes finalistas tendrán que "poner a prueba sus habilidades en la toma de decisiones empresariales" y demostrar su talento en la gestión de negocios, informa la organización este miércoles en un comunicado.

Los finalistas son estudiantes de 4º de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, con edades entre los 15 y 21 años, y estarán divididos en 100 equipos de entre tres o cuatro integrantes.

Catalunya, con 49 jóvenes, es la segunda comunidad que cuenta con mayor representación por detrás de Andalucía con 69, y seguida de Galicia (39), Castilla y León (37), Comunidad de Madrid (32) y Comunidad Valenciana con 29; y la provincia catalana con más participantes es Barcelona con 39, seguida de Tarragona con 7 y Lleida con 3; y Girona no tendrá representación en la final.

Los participantes tendrán que gestionar su propia empresa virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial, una empresa del sector de la alimentación especializada en la venta de productos lácteos, "para intentar llevarla al éxito".

Los equipos ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, además de recibir diplomas acreditativos; y desde octubre, más de 11.000 jóvenes de 406 centros docentes de toda España han competido en distintas fases online desde las aulas hasta conseguir un puesto en esta final presencial en Madrid.