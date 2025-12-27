Unos 50 coches quedaron atrapados por la nieve en la Collada de Toses (Girona) por la tarde

Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 27 diciembre 2025 21:12
GIRONA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 coches, algunos de ellos sin cadenas, quedaron atrapados este sábado por la tarde en la Collada de Toses (Girona) durante el temporal de nieve y lluvia en Catalunya.

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, ha declarado a los periodistas que, sin cadenas, un vehículo que tenga un problema imposibilita la circulación a los demás.

La misma tarde quedaron liberados los coches, y después ha habido dos accidentes "por esta falta de equipamiento de los vehículos en las condiciones que se habían determinado que debían salir".

