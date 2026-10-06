50 miembros de Protecció Civil dan apoyo a 3 municipios del Vallès (Barcelona) afectados por lluvias

Vecinos limpian el barro acumulado en las calles y casas a causa de las lluvias torrenciales en Montornès del Vallès (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 50 operativos de Protecció Civil forman parte del dispositivo de recuperación y ayuda a los municipios de Montornès del Vallès, Vilanova del Vallès y Granollers (Barcelona), intensamente afectados por las fuertes lluvias de este fin de semana y lunes.

Así lo explica en una entrevista a Europa Press este martes el responsable del sistema logístico de Protecció Civil, Xavier Masramon, quien ha detallado que el operativo, coordinado por Bombers de la Generalitat, cuenta con unas 300 personas entre Protecció Civil, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y Creu Roja.

Entre sus tareas, están las de apoyo en tareas de limpieza de las principales calles más afectadas por el temporal, retirada de escombros arrastrados por el agua y valorar las posibles afectaciones estructurales en las infraestructuras municipales y viviendas.

INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS

Preguntado por cuándo podrán volver a la normalidad los municipios, Masramon ha indicado que es probable que esta semana hayan terminado las principales tareas de limpieza de barro y de escombros que han dificultado la entrada a diversas viviendas de algunas urbanizaciones de los municipios.

No obstante, ha reconocido que algunas infraestructuras han quedado dañadas por el temporal y hasta que no se realice una obra más importante no se podrá resolver.

LLUVIAS DE ESTE MARTES

En cuanto al episodio de precipitaciones previsto para este martes por la tarde y noche en el litoral y prelitoral de Catalunya, Masramon ha indicado que es difícil valorar cómo podrían afectar en caso de que sean intensas, y aunque no se prevé que sean tan fuertes como los episodios de este domingo y lunes, los operativos están sobre las zonas que quedaron inundadas y esto obligaría a suspender el dispositivo.

En cualquier caso, Masramon ha sostenido que están pendientes del seguimiento que se hace desde el CECAT de Protecció Civil para ver cómo evoluciona la perturbación atlántica y ha concluido que este miércoles los trabajos seguirán en estos tres municipios.