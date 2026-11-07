Más de 500 personas convocadas por OJS se manifiestan en Barcelona contra "el rentismo"

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 personas convocadas por la Organització Juvenil Socialista (OJS) se manifiestan este sábado a última hora de la tarde en Barcelona contra "el rentismo, el capital y sus gobiernos" bajo el lema 'La juventud trabajadora a la lucha'.

La movilización ha empezado sobre las 20.15 en la Ronda Sant Antoni y se ha adentrado en el Raval por la calle Sant Antoni Abat, y se está llevando a cabo pocos días antes de la huelga general por la vivienda del próximo 11 de noviembre.

Los manifestantes han ondeado banderas rojas y han llevado en la cola de la manifestación una pancarta con el mensaje 'Luchemos por el socialismo'.