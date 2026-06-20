Unos 528.000 vehículos salen del área de Barcelona en el fin de semana previo a Sant Joan, un 86,5%

Archivo - Tráfico fluido durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unos 528.000 vehículos han salido del área de Barcelona desde las 12 de este viernes hasta las 12.30 horas de este sábado en el fin de semana previo a Sant Joan, un 86,5% de los 610.000 previstos hasta las 15 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El SCT y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial de tráfico adaptado al calendario, ya que la festividad del 24 de junio cae este año en miércoles.

Por ello, las autoridades prevén un escenario de movilidad fragmentado entre este primer fin de semana de éxodo y los desplazamientos propios de la verbena y el día festivo.