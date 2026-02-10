El 53% de los barceloneses sufre estrés cuando se mueve a pie por la ciudad, según el RACC

El RACC ha presentado el primer barómetro de movilidad de los viandantes en Barcelona. - RACC

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer barómetro de la movilidad de los viandantes en Barcelona elaborado por el RACC indica que el 53% de los barceloneses sufre estrés cuando se mueve a pie por la ciudad.

En un comunicado este martes, el RACC ha explicado que el estudio ha hecho 1.200 encuestas a viandantes, 9.461 observaciones a ciudadanos y 11.185 observaciones a bicicletas, VMP, coches y motos en 12 puntos de la ciudad.

Ha detallado que el 79% considera que el estrés que experimentan ha aumentado en los últimos 5 años y que el 47% de los encuestados asegura sentir "inseguridad viaria" cuando camina por Barcelona.

Preguntados por cuales son los usuarios más imprudentes, los resultado señalan los vehículos de movilidad personal (VMP) con un 83%, seguidos por las bicicletas con un 68% y los repartidores con un 61%.

En cuanto a los usuarios que generan más inseguridad viaria, los VMP vuelven a situarse en primer lugar con un 78%, seguidos por las furgonetas y camiones (59%), y bicis eléctricas (56%).