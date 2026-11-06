El 54,5% de autónomos en Catalunya ve la burocracia como gran obstáculo para crecer, según Pimec

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BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un 54,5% de autónomos de Catalunya consideran la burocracia el "principal obstáculo" para impulsar el crecimiento empresarial, seguidos por un 49,5% que apunta a la fiscalidad y un 42,4% a la falta de personal cualificado, según una encuesta del Observatori de la Pime de Catalunya de Pimec a 468 autónomos.

La patronal valora el peso de este colectivo en la economía catalana, con 573.585 autónomos a cierre de 2025 (el 16,8% del total de España), y reivindica que contribuye a "la generación de actividad económica, ocupación y riqueza", informa en un comunicado este viernes.

Por eso ha pedido mejorar la protección social del colectivo, facilitar el relevo generacional y favorecer la actividad por cuenta propia con "una administración más ágil, menos burocracia y medidas adaptadas a la dimensión y características de cada negocio".