60 candidaturas optan a la primera edición de los Premios Ciutat Vella de Barcelona

Cartel de los Premios Ciutat Vella 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 60 candidaturas se han presentado a la primera convocatoria de los Premios Ciutat Vella, unos galardones impulsados este año por el Ayuntamiento de Barcelona para "valorar y visibilizar el trabajo diario y el vínculo con el distrito", según ha informado este domingo el consistorio en un comunicado.

El teniente de alcalde y concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha celebrado la elevada participación y ha explicado que los premios son "uno de los ejes centrales del Pacte per Ciutat Vella", mientras que el comisionado del pacto, Ivan Pera, ha destacado la voluntad de reforzar el sentimiento de pertenencia.

Los premios repartirán 10.000 euros en diez categorías relacionadas con ámbitos como la convivencia, la educación, la investigación científica, la cultura, la acción social, el emprendimiento, el comercio, la sostenibilidad o la comunicación, además de incluir reconocimientos especiales para entidades históricas.

La convocatoria estuvo abierta hasta el pasado 23 de abril y buscaba candidaturas con impacto positivo en Ciutat Vella, mientras que la valoración correrá a cargo de un jurado formado por representantes municipales, grupos políticos y miembros de consejos sectoriales y vecinales.

La gala de entrega de los Premios Ciutat Vella 2026 se celebrará el próximo 15 de junio en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), situado en el barrio de la Barceloneta.