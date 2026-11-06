60 tiendas de Barcelona, Granollers y Vilanova exponen arte para impulsar el comercio local

Cartel de la iniciativa 'Finestres de Cultura' - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

60 establecimiento de Barcelona, Granollers y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) convertirán sus escaparates del 7 al 14 de noviembre en espacios expositivos de libros y obras de arte para impulsar el comercio local.

La iniciativa 'Finestres de Cultura' está impulsada por la Cámara de Barcelona para "acercar la cultura a la ciudadanía a través del comercio de proximidad" y demostrar que la actividad cultural y comercial pueden generar oportunidades para los establecimientos, atraer visitantes y dinamizar los ejes comerciales, explica la Cámara en un comunicado este viernes.

Barcelona concentrará el mayor número de establecimientos, con 40 comercios participantes, mientras que Granollers y Vilanova i la Geltrú contarán con la participación de 10 locales cada uno.