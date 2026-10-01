Unas 600 personas se manifiestan en Barcelona por el 1-O al grito de 'Ni oblit ni perdó'

Manifestantes del 1-O avanzan de plaza Urquinaona a la Via Laietana este jueves - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, se han manifestado este jueves por la tarde por el centro de Barcelona con motivo del 9 aniversario del 1-O, al grito de 'Ni oblit ni perdó' ('Ni olvido, ni perdón').

La acción, convocada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha comenzado a las 19.30 horas en la plaza Urquinaona de Barcelona y ha avanzado por la Via Laietana.

Los manifestantes llevaban 'esteladas' y pancartas en las que se leía 'Independència', 'Votamos, ganamos', 'Amnistía, hagámonos libres', 'Catalunya catalana' y 'Puta España, puto PSC'.

También gritaban consignas como 'Visca Catalunya lliure, visca la terra' y 'Els carrers seran sempre nostres', y en un punto de la Via Laietana han quemado una bandera española.

La manifestación de este jueves coincide con el último día del juicio a Roger Español, que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma el 1-O de 2017.

La marcha ha acabado en torno a las 20.30 horas frente a la Jefatura de la Via Laietana, donde los CDR de Catalunya y la Assemblea de Joves de Catalunya han leído manifiestos.