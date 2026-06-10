El 61,4% de la población catalana vivía en centros urbanos en 2025, según Idescat

La densidad media de Catalunya es de 253 habitantes por km2

Población catalana por grado de urbanización
Población catalana por grado de urbanización - GOVERN
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 10 junio 2026 15:30
Seguir en

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 61,4% de la población catalana vive en centros urbanos, que ocupan el 1,38% de la superficie de Catalunya, según datos de 2025 del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El 28,2% de la población vive en aglomeraciones urbanas y el 10,5% en parcelas rurales (que representan el 3,79% y el 22,85% del territorio respectivamente), mientras que el 71,98% corresponde a parcelas rurales no habitadas, informa la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El Idescat publica la distribución de la población de Catalunya a 1 de enero de 2025 en una malla que divide el territorio en 32.915 parcelas de 1 kilómetro cuadrado, con el objetivo de describir el continuo urbano-rural del territorio, según el grado de urbanización.

Del total de parcelas, 23.763 no tienen población; entre las 9.152 que están habitadas, 466 corresponden a centros urbanos, 1.267 a aglomeraciones urbanas y 7.410 a parcelas rurales.

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS Y DENSIDAD

el Barcelonès (Barcelona) es la comarca con más porcentaje de población que reside en centros urbanos (99,57%), seguida del Vallès Occidental (Barcelona) con un 81,1% y el Gironès (Girona) con un 72,02%.

El 100% de la población vive en parcelas rurales en Aran y las comarcas de la Alta Ribagorça (Lleida), Lluçanès (Barcelona), Pallars Sobirà (Lleida), Priorat y Terra Alta (Tarragona).

La densidad media de Catalunya es de 253 habitantes por km2, aunque un 50,6% de la población vive en parcelas de densidad superior a los 10.000 habitantes por km2.

Contador

Contenido patrocinado