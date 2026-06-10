El 61,4% de la población catalana vivía en centros urbanos en 2025, según Idescat

Población catalana por grado de urbanización - GOVERN

BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 61,4% de la población catalana vive en centros urbanos, que ocupan el 1,38% de la superficie de Catalunya, según datos de 2025 del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El 28,2% de la población vive en aglomeraciones urbanas y el 10,5% en parcelas rurales (que representan el 3,79% y el 22,85% del territorio respectivamente), mientras que el 71,98% corresponde a parcelas rurales no habitadas, informa la Generalitat este miércoles en un comunicado.

El Idescat publica la distribución de la población de Catalunya a 1 de enero de 2025 en una malla que divide el territorio en 32.915 parcelas de 1 kilómetro cuadrado, con el objetivo de describir el continuo urbano-rural del territorio, según el grado de urbanización.

Del total de parcelas, 23.763 no tienen población; entre las 9.152 que están habitadas, 466 corresponden a centros urbanos, 1.267 a aglomeraciones urbanas y 7.410 a parcelas rurales.

DISTRIBUCIÓN POR COMARCAS Y DENSIDAD

el Barcelonès (Barcelona) es la comarca con más porcentaje de población que reside en centros urbanos (99,57%), seguida del Vallès Occidental (Barcelona) con un 81,1% y el Gironès (Girona) con un 72,02%.

El 100% de la población vive en parcelas rurales en Aran y las comarcas de la Alta Ribagorça (Lleida), Lluçanès (Barcelona), Pallars Sobirà (Lleida), Priorat y Terra Alta (Tarragona).

La densidad media de Catalunya es de 253 habitantes por km2, aunque un 50,6% de la población vive en parcelas de densidad superior a los 10.000 habitantes por km2.