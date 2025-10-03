Unos 6.500 estudiantes y educadores protestan "contra el imperialismo genocida" en Barcelona

Varios estudiantes sostienen una pancarta durante una concentración a favor de Palestina, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona (España). - Kike Rincón - Europa Press

Llaman a la huelga ante la "urgencia por la masacre en Gaza"

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno 6.500 estudiantes y profesionales educativos, según Guàrdia Urbana, se han manifestado este viernes desde la plaza Universitat hasta la plaza Carbonera, en las Drassanes de Barcelona, "contra el imperialismo genocida" en Palestina.

La marcha ha comenzado en torno a las 13 horas y ha acabado sobre las 14.50, pasando por calles como Sepúlveda, Viladomat y la avenida del Paral·lel.

Universitarios, docentes, personal de atención educativa (PAE) y educadores de guarderías han sido convocados por el Sepc y CGT Ensenyament, en el mismo día en que se está haciendo una huelga estudiantil en solidaridad con Palestina.

Han cantado consignas como 'Generalitat basta de complicidad', 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'Bote bote bote sionista quien no bote' e 'Israel no es un país es una ocupación'.

Los manifestantes llevaban banderas palestinas y pancartas en las que se leían frases como 'Destruir el estado sionista de Israel', 'Israel asesina Europa patrocina', 'Han asaltado la flotilla vaciemos las aulas', 'El sufrimiento ajeno no me es indiferente' y 'Stop killing children'.

SEPC Y CGT

En declaraciones a los periodistas, la portavoz del Sepc, Tània Ros, cree que la huelga de este viernes es una muestra de que los estudiantes estarán "en la primera línea para pararlo todo" con el objetivo de pedir el embargo de armas a Israel, que se pare el genocidio, en sus palabras, y que se libere a los integrantes de la flotilla.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CGT, Laura Gené, recuerda que es una huelga estudiantil pero también de toda la comunidad educativa y que se quieren reivindicar "en contra de este genocidio" y asegura que les están poniendo trabas desde la Conselleria de Educación de la Generalitat y desde las direcciones de los centros para hacer la huelga.

RECORRIDO

Durante el recorrido, han pegado pegatinas en solidaridad con Palestina en diferentes establecimientos, y también han hecho pintadas de 'Boicot' y 'Genocides' en el Burger King y el McDonald's del Paral·lel, y en este último, además, han tirado pintura roja y huevos.

Han acabado la marcha en la plaza de la Carbonera de Barcelona, donde se encuentra la acampada en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que prevé establecerse "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

MANIFIESTO

Han leído su manifiesto, en el que han asegurado que la comunidad educativa no se quedará de brazos cruzados, dicen textualmente, y llaman a la huelga ante la "urgencia por la masacre en Gaza".

"Mas de 75 años de ocupación en Palestina sería imposible sin la complicidad de los gobiernos de todo el mundo y especialmente de Europa y Estados Unidos" y piden sanciones a Israel, el embargo de armas y liberar a los miembros de la flotilla.

Algunos manifestantes se han quedado conversando e informándose con miembros de la acampada y la previsión es que participen en la manifestación de esta tarde en la plaza Urquinaona a las 18.30.