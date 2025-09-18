Unas 6.500 personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Palestina y a la Flotilla a Gaza

Manifestación en apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla en Barcelona - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Rechazan la "impunidad" de Israel y reclaman sanciones y embargos de los gobiernos

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 6.500 personas, según la Guàrdia Urbana, se han manifestado este jueves en el centro de Barcelona para mostrar su apoyo a Palestina y a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza, sumándose a la convocatoria de la Jornada Mundial de Acción impulsada por la Red de ONGs Palestinas (PNGO).

Bajo el lema 'Aturem el genocidi' ('Paremos el genocidio'), y con cánticos como 'Palestina libre', 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel' o 'Boicot, sanciones, desinversiones', se han concentrado en Plaça Catalunya.

Los organizadores han rechazado la "impunidad" de Israel en sus ataques a la población palestina en Gaza, y han señalado la complicidad de los gobiernos occidentales que, aseguran, mantienen sus relaciones políticas, diplomáticas y comerciales.

Los manifestantes han portado pancartas y banderas palestinas, han clamado en favor del boicot a Israel y se han dirigido por Passeig de Gràcia hasta la Oficina del Parlamento Europeo y la Sede de la Comisión Europea en Barcelona.

RESOLUCIÓN DE LA ONU

Se ha convocado este jueves la movilización cuando se cumple un año desde que la Asamblea General de la ONU exigió a Israel a poner fin a su "presencia ilegal en el territorio palestino ocupado" en 12 meses, además de cumplir el Derecho Internacional y las obligaciones establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Además de en Barcelona, se han convocado también movilizaciones en ciudades catalanas como Tarragona, Girona, Badalona, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic (Barcelona) y Reus (Tarragona), entre otras.