El 68% de los entes locales catalanes presenta su Cuenta general de 2025 en el plazo legal

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BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 68,2% de los entes locales catalanes presentó la Cuenta general de 2025 dentro del plazo legal, frente al 68,8% que lo hizo un año antes, informa la Sindicatura de Comptes en un comunicado este martes.

El ente ha explicado que el dato mantiene la tendencia global descendente de los últimos años, y que, mientras que los datos de los consejos comarcales mejoran, los de los ayuntamientos empeoran.

En concreto, los consejos comarcales que han presentado sus cuentas a tiempo pasaron del 68,2% en 2024 al 80,5% en 2025, mientras que las mancomunidades de municipios pasaron del 41,8% al 42,9%.

Por su parte, los ayuntamientos pasaron del 69,9% al 68,5%; las entidades municipales descentralizadas se mantuvieron en el 73,85%, y tanto las diputaciones como la Entidad Metropolitana se mantuvieron en el 100%.

La Sindicatura ha recordado que presentar la Cuenta General "no es solo una obligación legal, sino también un ejercicio de transparencia", por lo que cumplir los plazos debería ser una prioridad para las administraciones.