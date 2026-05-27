Unos 7.000 docentes según la Urbana se manifiestan en Barcelona para pedir mejoras laborales

Momento de la manifestación docente de este miércoles en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 7.000 docentes, según la Guàrdia Urbana, y 15.000 según los sindicatos, han participado en la manifestación de este miércoles en Barcelona, que ha transcurrido desde Pla de Palau hasta la plaza de les Drassanes, para reclamar mejoras laborales a la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, en el marco de la segunda huelga general educativa del ciclo de movilizaciones en Catalunya.

Convocados por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical --impulsores del ciclo de movilizaciones--, han partido a las 11 horas al grito de 'Menos policías y más educadoras', 'Niubó, escucha, se acerca la revuelta' y 'Fuera, fuera, fuera los Mossos de la escuela'.

Se trata de la cuarta huelga general en la educación de Catalunya en lo que va de curso, y los manifestantes llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Hay más ratas en el Departament de Educación que en 'Ratatouille' y 'El ahorro nos matará'.

Han avanzado por el paseo de Colom al grito de 'Para pactos y traiciones, CC.OO. y UGT', 'Somos nosotros los que estamos en el aula, somos nosotros los que sabemos lo que falta' y 'Luchando, luchando también estamos educando'.

Los manifestantes llevaban camisetas amarillas --representativas de la protesta docente--, silbatos y tambores y han avanzado en su marcha para reclamar más recursos para la educación de Catalunya con frases como 'Los gastos militares para escuelas y hospitales'.

También han insistido en que se destine el 6% del PIB a la educación en Catalunya; reducir ratios, y han amenazado: 'Si esto no se apaña, huelga, huelga, huelga'.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas antes de la manifestación, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, afirma que en la reunión de la mesa esperan hacer "grandes avances", como aumentar las dotaciones, y que la intención es que el colectivo acepte las mejoras en una consulta; y tildan de insuficiente el nuevo complemento planteado por Educació.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ve un cambio en la negociación con Educació, ya que cree que se está en la "casilla de salida" tras reconocer la deuda de los estadios docentes pero que el nuevo complemento no responde a la reivindicación.

Laura Gené, de la CGT Ensenyament, valora la propuesta de este martes del departamento como "migajas" e insiste en que no es solo una cuestión de salarios, sino que son necesarias más dotaciones.

Laia Fonts, de La Intersindical, recuerda que se está en la tercera jornada de protestas educativas y que están dispuestos a plantar cara ante "estrategia de dilatación" del Departament.

Por el Sindicat d'Estudiants -que apoya la convocatoria-, Lua Millet ha señalado al departamento por su intento de "criminalizar la lucha de los docentes", asegura que la única culpa recae en la Conselleria, y lamenta la degradación de la educación.

DRASSANES

Al llegar a la Plaça de les Drassanes, los accesos a la Ronda Litoral (B-10) estaban cerrados por cordones policiales de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana, para evitar el acceso de manifestantes.

Los docentes han ido accediendo a la plaza y se han concentrado alrededor de ella y también han colocado algunos pupitres en señal de protesta.

También se ha realizado una actuación de 'castells' a cargo de la agrupación de los Falcons, así como una paellada popular, y también han instalado una barra de consumiciones y el dinero se destinará a la 'Caixa de Resistència' de la educación de Catalunya.

En Drassanes también había presencia de algunos docentes de la escuela concertada, que también se han manifestado este miércoles a las 12 horas en Barcelona, desde la Plaça Molina hasta el Departament, para exigir mejoras.