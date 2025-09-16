Un 72,45% alumnos catalanes superan las PAU de septiembre

Imagen de archivo - Reparto de exámenes durante las PAU de Catalunya de junio - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un 72,45% (5.100) de los 7.039 estudiantes que se examinaron de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) el 3, 4 y 5 de septiembre la han aprobado, informa la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat este martes en un comunicado.

En cuanto a los estudiantes solo examinados de la fase de acceso ---antigua fase general--, se han presentado un total de 3.435 personas y un 72,78% han aprobado (2.500) con una nota media de PAU de 5,569 y una nota media de acceso --la de la PAU junto con la de Bachillerato-- de 6,190.

Por demarcaciones, en Barcelona se han presentado 5.300 personas con 3.826 aprobados (72,19%); en Girona se presentaron 557, con 408 aprobados (73,25%); en Lleida hubo 478 presentados y 360 aprobados (75,31%); y en Tarragona, 704 presentados y 506 aprobados (71,88%).

Los que se han examinado solo de la fase de admisión --antigua fase específica-- han sido 3.604 y han aprobado alguna de las materias un 72,14%: 2.806 proceden de Bachillerato (78,12% de aprobados) y 798 son de FP de grado superior (51,13% de aprobados).

El departamento informa de que la preinscripción de septiembre se puede formalizar el 17 y 18 de septiembre en el Portal d'Accés a la Universitat.