74 municipios catalanes están en peligro extremo de incendio forestal este martes

Mapa del reiesgo de incendio en Catalunya este martes - AGENTS RURALS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

74 municipios catalanes de 13 comarcas están en el nivel 4 del plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal este martes.

Continúa restringido el acceso a loes espacios de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada (Lleida) y el Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona), han informado los Agents Rurals en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otros 386 municipios de 35 comarcas están en nivel 3 por peligro muy alto.