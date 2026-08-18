El 75% de los municipios metropolitanos de Catalunya no inició ninguna VPO en 2025, según Apce

Archivo - Fachada de un edificio en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los 131 municipios del ámbito metropolitano catalán, 3 de cada 4, no han iniciado ningún trámite para generar vivienda de protección oficial (VPO) en 2025, según informa la Associació de Promotors de Catalunya (Apce) en un comunicado este martes.

La entidad ha alertado de que la construcción de este tipo de vivienda se concentra en un número reducido de municipios y que esta tiene una presencia "insuficiente y territorialmente muy desigual" en el ámbito metropolitano, donde, además, se concentra gran parte de la demanda social de VPO.

Según los mismos datos de Apce, el Registro de Solicitantes de Vivienda de Protección Oficial de la Generalitat ha registrado a lo largo del ejercicio 104.004 solicitudes, mientras que el número de viviendas protegidas calificadas provisionalmente no alcanza las 3.000 unidades, lo que supone casi 35 solicitudes por cada VPO que se inicia.

Respecto a los últimos 6 años, la cifra de municipios metropolitanos que no ha generado VPO asciende a más de la mitad desde 2020.

RESPUESTA

El presidente de la entidad, Xavier Vilajoana, ha explicado que "el problema no es sólo de regulación" y ha defendido que debe impulsarse también la capacidad de construcción con suelo, licencias, financiación, seguridad jurídica y viabilidad económica.

En este sentido, la asociación ha defendido actuar simultáneamente ante cuatro factores, que son más suelo finalista disponible, plazos urbanísticos y de licencias más previsibles, viabilidad económica de las promociones protegidas y colaboración público-privada estable para escalar la producción.