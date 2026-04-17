Un 75% de los sinhogar que quieran regularizarse tendrán "serias" dificultades, según Arrels

Archivo - Una persona sin hogar duerme en la calle en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Arrels ha afirmado que un 24% de las personas extracomunitarias que viven en la calle podrían acogerse a su regularización, hecho que supone que un 75% de estas personas tendrán "serias" dificultades por su situación de exclusión social, ya sea por la caducidad de la documentación o la pérdida o robo estando en la calle.

Arrels --cuyos datos se basan en los recogidos en la última encuesta de personas que viven en la calle (2025)-- detalla que, en el momento de realizar la regularización, una casuística que se encuentran "muy a menudo" es la falta de documentación de países de origen, la cual es difícil de obtener y económicamente también es un esfuerzo que estas personas no pueden asumir, informan en un comunicado este viernes.

En el contexto de la regularización, un 54% de las personas encuestadas declaró que les resulta difícil o muy difícil guardar su documentación, un hecho que la fundación considera "muy preocupante" porque la pérdida de la documentación refuerza la exclusión administrativa.

"Para Arrels, que tenemos la misión de que nadie tenga que dormir en la calle, éste es un tema de seguridad jurídica; sin documentos, las personas son invisibles para el sistema y más vulnerables", inciden.

Según la responsable del equipo jurídico de Arrels, Eva Hobeich, no es posible seguir el proceso de regularización viviendo en la calle sin apoyo de una entidad social y ha asegurado que Arrels pondrá en práctica "atención jurídica de calle" y que tramitarán todos los expedientes a todas las personas sinhogar que lo requieran y que la fundación ayuda.