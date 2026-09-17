El 76% de estudiantes que solicitaron microcréditos mejoraron su situación laboral, según CaixaBank

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 76% estudiantes que solicitaron microcréditos mejoraron su situación laboral y el 31% accedió a su primer empleo de calidad, informa CaixaBank en un comunicado este jueves.

Así lo refleja el Informe de impacto de los microcréditos Skills & Education, elaborado por MicroBank a partir de los datos registrados entre 2022 y 2025.

De hecho, MicroBank concedió más de 6.000 microcréditos a estudiantes entre 2022 y 2025, por un valor total de 53,4 millones de euros y un importe medio de 8.810 euros, y a cierre de julio 2026, los microcréditos para estudios superan un 34% los préstamos concedidos en el mismo periodo del año anterior.

El balance señala que el perfil de estudiante que accede a los microcréditos es mayoritariamente femenino (59%) y menor de 30 años (74%).

Entre las personas que ya habían finalizado los estudios financiados a través de estos microcréditos, el 92% declara percibir un impacto positivo de la formación en su bienestar personal.

Concretamente, el 31% accedió a su primer empleo de calidad, el 20% cambió de sector o ámbito profesional, el 18% desarrolló nuevas competencias que le ayudaron en su puesto actual y un 12% logró un ascenso o mejora de posición.

Además, el 89% de las personas entrevistadas afirma que sin el préstamo no habría podido estudiar o lo habría hecho con muchas dificultades.

ACCESO A FORMACIÓN

De esta forma, el balance publicado por MicroBank evidencia que los préstamos para estudios Skills & Education facilitan el acceso a la formación e impulsan la empleabilidad.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha afirmado que estos resultados refuerzan la convicción de la entidad de que la financiación "puede ser una herramienta de transformación cuando se pone al servicio de las personas".

La financiación a través de microcréditos Skills & Education se concentra en estudios universitarios (61%) y ciclos formativos de grado superior (22%).

Asimismo, el 53% de los estudiantes financió con el crédito todo el coste de sus estudios y el 47% cubrió solo una parte y completó el resto con propios ahorros (71%) o apoyo familiar (38%).