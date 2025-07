El 76% de los hogares atendidos por Càritas Catalunya se encuentra en pobreza severa, según informe

Ve la vivienda y el acceso a las prestaciones sociales como retos urgentes

GIRONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 76% de los hogares acompañados por Càritas en Catalunya se encuentra en pobreza severa y en casi la mitad hay niños y adolescentes, según se desprende de la Memoria 2024 de las Càritas diocesanas con sede en Catalunya.

La memoria, presentada este martes en Girona, ha revelado que el 44% de las personas atendidas por Càritas en Catalunya se encuentra en situación administrativa irregular y que uno de cada dos hogares no dispone de una vivienda digna, ha informado la entidad en un comunicado.

La directora de Càritas Diocesana de Girona, Maria Dolors Puigdevall, ha asegurado que las diferentes Càritas catalanas acompañaron a 93.636 hogares donde viven 237.662 personas, cifras similares a las del año anterior.

La investigadora del Observatori de la Realitat Social de Càritas Catalunya, Marina Pous, ha asegurado que el problema que impacta más en la sociedad catalana es el acceso a la vivienda, que empeora en los hogares con mayor vulnerabilidad.

Uno de cada dos hogares (51%) de atendidos por Càritas no dispone de una vivienda digna y 6 de cada 10 no puede hacer frente a los gastos de la vivienda, así como un 51% no puede garantizar una alimentación adecuada.

Pous ha destacado que el 76% de los hogares atendidos se encuentra en pobreza severa y en la mitad viven menores: "Esto atenta contra la igualdad de oportunidades en nuestra sociedad porque los estudios demuestran que estos niños y adolescentes que han crecido con carencias materiales severas tienen el doble de probabilidad de convertirse en adultos en situación de pobreza".

Un 44% de las personas acompañadas por Càritas se encuentran en situación administrativa irregular, con un aumento de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior, y "solo" el 12,6% de los atendidos es perceptora de una renta mínima.

VIVIENDA SOCIAL

El presidente de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, ha dicho que las principales preocupaciones de la entidad son "el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, una buena administración que permita una protección social efectiva y el apoyo a las familias con niños y adolescentes".

Busquets ha abogado por una ampliación del parque de vivienda social, aprobar la proposición de ley de medidas para erradicar el sinhogarismo y mejorar el acceso a las prestaciones de ingresos mínimos.