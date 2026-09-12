Un 78% de ocupación con 70 funciones este sábado en la tercera jornada de FiraTàrrega

Imagen de la FiraTàrrega - FIRATÀRREGA

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de la 46ª edición de la feria de teatro y artes escénicas FiraTàrrega, la de "máxima afluencia" del evento y celebrada este sábado, ha logrado un 78% de ocupación con unas 70 funciones.

La programación de este sábado incorpora unos 12 nuevos espectáculos respecto a los realizados en el resto de las jornadas de esta edición, entre las que se encuentran 4 estrenos "absolutos", ha informado FiraTàrrega en un comunicado.

De los 4 estrenos, 2 son de compañías de Cervera (Lleida): Alea Teatre, con 'Nüwa', y Sound de Secà, con 'Laralaila'.

Los estrenos se completan con 'KMS of Resistance', de la compañía Cie. Jil Z; y 'Capítulo 1: Arder Épica', de Reinaldo Ribeiro.

COLECTIVO OFF

Después de que el llamado Colectivo Off, formado por artistas que actúan en la Fira pero sin formar parte de la programación oficial, planteara una "huelga reivindicativa" ante la reducción de su presencia en el programa de este año, la organización ha anunciado un acuerdo para atender las demandas del colectivo tras una reunión en la que también han participado representantes del Ayuntamiento de Tàrrega (Lleida).

Este acuerdo se traducirá en la reanudación de la actividad artística del colectivo y la Fira se ha comprometido a ofrecer la plaza de los Àlbers como espacio adicional para este domingo.

FiraTàrrega cerrará este domingo la edición 46 con unos 40 espectáculos que han formado parte de la programación de esta edición.