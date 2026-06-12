El 79% de adolescentes catalanes usa 3 redes sociales o más, según un estudio

El director científico del estudio, Antonio Rial Boubeta. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de Red.es, Unicef España, la Universidad de Santiago de Compostela y el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática ha revelado que el 93,2% de adolescentes de Catalunya usa al menos una red social, y el 79%, 3 o más.

Los datos de Catalunya, presentados este viernes en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa en Barcelona, también muestran que el 40% de niños de 5 y 6 de primaria dispone de teléfono móvil, y que la edad media de acceso al 'smartphone' es de 11,02 años.

El informe, con el nombre 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social', ha contado con la participación de 100.000 niños en todo el Estado, 11.476 en Catalunya, de 61 centros educativos.

NO CONFIAR EN LA INDUSTRIA

El presidente de UNICEF Comité Catalunya y de la oficina del Club de Roma en Barcelona, Jaume Lanaspa, ha destacado la aproximación "global" del trabajo y ha dicho que a menudo se tiene mucho respeto por la infancia, pero no se valora lo suficiente su voz y su opinión.

Ha insistido en que no se puede confiar "en absoluto" en la autorregulación de los mercados cuando se trata de la tecnología, ya que el sector, asegura, miente conscientemente y hace daño a la infancia.

BIENESTAR Y BIENESTAR DIGITAL

El director científico del informe e investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio Rial Boubeta, ha afirmado que, de la misma forma que se dice que no hay salud sin salud mental, "no hay bienestar sin bienestar digital".

Ha dicho que hay evidencia "más que suficiente" para decir que el uso problemático de la tecnología está acarreando un problema, y ha remarcado que se asocia a más ansiedad, depresión y riesgo de suicidio, así como afecta a sus capacidades sociales y de introspección y a su neurodesarrollo.

"Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debería preocuparnos es el uso que la tecnología hace de nuestros hijos", ha afirmado.

Por su parte, la decana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, Karina Gibert, ha asegurado que los niños se deben preparar para ser ciudadanos digitales, y que, en una generación que no distingue entre entorno digital y real, es tan necesario romper la brecha digital como prepararlos y dotarlos de "criterio".

MÓVIL A LOS 11 AÑOS

El estudio revela que, en Catalunya, la presencia del teléfono móvil empieza desde los últimos años de primaria, en los que el 39,8% lo tiene, un porcentaje que sube al 78,3% en primero de la ESO, y al 92% en segundo.

El 48,9% sube habitualmente fotos, vídeos o historias a redes sociales; el 35,5% dispone de un perfil abierto; el 53,8% tiene más de un perfil en una misma red social, y el 9,4% afirma participar en retos virales o 'challenges'.

Además, el 78,7% sigue de forma activa a algún 'influencer'; un 22,7% cree que podría convertirse en uno, y un 7,9% le está dedicando tiempo a intentarlo.

El 9,2% de niños de entre 10 y 20 años dedica más de 5 horas diarias a las redes sociales, una cifra que se eleva al 21% los fines de semana, y el 6,7% podría haber desarrollado un uso problemático de redes sociales (8,5% en Bachillerato).

Además, el porcentaje en esta última etapa es "significativamente mayor" entre las chicas, lo que muestra importantes diferencias de género con respecto a esta problemática.

El 23,8% de los adolescentes declara haber sufrido acoso escolar; cerca del 10,7%, ciberacoso, y 1 de cada 3 jóvenes con pareja, control o chantaje a través del móvil o las redes.

LÍMITES

El porcentaje de jóvenes que pasa más de 5 horas al día en redes sociales los fines de semana es de l 19,3% entre aquellos cuyos padres no usan el móvil durante las comidas, y asciende al 25,2% entre aquellos cuyos padres sí lo hacen, una dinámica que se repite con el consumo de pornografía (33% y 38,8%) o aceptar a desconocidos en redes (35,4% y 44,1%).

Asimismo, el 62,6% de encuestados ha hablado con desconocidos en red, el 29,3% ha recibido mensajes de carácter sexual, y cerca del 11% ha recibido presiones para enviar fotos o vídeos de carácter erótico o sexual.

El consumo comienza de media a los 11,67 años, y el 64,1% de encuestados manifiesta que no habla "nunca o casi nunca" de sexo en casa.