Unas 80 personas empiezan a concentrarse en L'Escala (Girona) contra la visita de la familia real

Dispositivo policial y concentrados contra la visita de la princesa Leonor y la infanta Sofía al yacimiento de Empúries (Girona) de este miércoles en el marco de los actos de la Fundación Princesa de Girona - GLÒRIA SÁNCHEZ

L'ESCALA (GIRONA), 15 (EUROPA PRESS)

Unas 80 personas se han empezado a concentrar en la avenida Francesc Macià de L'Escala contra la visita de la princesa Leonor y la infanta Sofía al yacimiento de Empúries (Girona) de este miércoles en el marco de los actos de la Fundación Princesa de Girona.

Entre los concentrados se han visto diversas banderas independentistas y los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo policial en la zona.

La concentración ha empezado a partir de las 9.00 horas y a las 11.00 horas está prevista una manifestación.