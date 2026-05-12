Unos 800 docentes cortan la plaza Espanya de Barcelona para pedir mejoras en el marco de la huelga

Docentes en la plaza Espanya de Barcelona
Docentes en la plaza Espanya de Barcelona - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 12 mayo 2026 11:07
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BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 docentes han cortado este martes por la mañana la circulación en la plaza Espanya de Barcelona para pedir mejores condiciones laborales, como una subida salarial y la reducción de las ratios, en el marco del primer día de huelga educativa en toda Catalunya.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, se han manifestado en torno a las 11 de la mañana, dirección a la manifestación unitaria de las 12.30 en la plaza Urquinaona.

Han gritado lemas como 'Exigimos al Govern más financiación' y 'Los gastos militares para escuelas y hospitales', y llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Más salario, más recursos, menos ratios y menos burocracia' y 'Mucha burocracia y poco tiempo para dedicar a los alumnos'.

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