Unos 800 docentes cortan la plaza Espanya de Barcelona para pedir mejoras en el marco de la huelga

Docentes en la plaza Espanya de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 800 docentes han cortado este martes por la mañana la circulación en la plaza Espanya de Barcelona para pedir mejores condiciones laborales, como una subida salarial y la reducción de las ratios, en el marco del primer día de huelga educativa en toda Catalunya.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical, se han manifestado en torno a las 11 de la mañana, dirección a la manifestación unitaria de las 12.30 en la plaza Urquinaona.

Han gritado lemas como 'Exigimos al Govern más financiación' y 'Los gastos militares para escuelas y hospitales', y llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Más salario, más recursos, menos ratios y menos burocracia' y 'Mucha burocracia y poco tiempo para dedicar a los alumnos'.