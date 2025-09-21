Unas 800 personas participan en la Pedalada Popular de Lleida

LLEIDA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 800 personas han participado este domingo por la mañana en la Pedalada Popular de Lleida, con un recorrido circular de 9 kilómetros en bicicleta, en el marco de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2025, informa el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

La Rambla Ferran ha sido el punto de encuentro y a las 11 horas se ha llevado a cabo la salida y las distintas actividades programadas, como sorteos, talleres y animación.

La teniente de alcalde responsable de Movilidad, Cristina Morón, y el concejal de Cooperación y Salud, Jackson Quiñonez, han participado en la pedalada y han destacado la importancia de impulsar acciones como esta para "promover la concienciación alrededor de una movilidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente".