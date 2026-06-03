Un 90% de usuarios ven "clave" 3Cat para trasladar el catalán al entorno digital, según un estudio

Presentación del 'Informe sobre el valor y el impacto de 3Cat' en el MAC de Granollers - 3CAT

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 90% de usuarios de 3Cat ven "clave" el papel que juegan los medios de la corporación a la hora de trasladar el catalán a los entornos digitales: Internet, redes sociales, aplicaciones y plataformas.

Lo asegura el 'Informe sobre el valor y el impacto de 3Cat', elaborado por la consultora South 180 y que se ha presentado en el Mercat Audiovisual de Catalunya en Granollers (Barcelona), informa este miércoles 3Cat en un comunicado.

El informe sitúa el catalán como uno de los "principales indicadores de valor público" de 3Cat y los usuarios consideran que la corporación es un motor del uso y la preservación de la lengua.

El 90% de las familias valora muy positivamente el papel de 3Cat como herramienta para que los hijos aprendan y mejoren el catalán, y el 92,1% valora que ofrezca referentes en catalán para los menores.

Nueve de cada 10 encuestados descubren nuevo talento cultural a través de 3Cat y valoran muy positivamente su papel como prescriptores culturales, 8 de cada 10 perciben que los medios de la corporación contribuyen a una sociedad más inclusiva, y 9 de cada 10 valoran que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.