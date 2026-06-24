90.000 personas pasan Sant Joan en las playas de Barcelona, con 32 heridos

Una hoguera durante la celebración de la tradicional verbena de Sant Joan, a 23 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Esta emblemática festividad popular, caracterizada por las hogueras, el lanzamiento de petardos y las reuniones familiares - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y responsable de Seguridad, Albert Batlle, ha explicado que 90.000 personas han celebrado la verbena de Sant Joan en las playas de Barcelona y que la noche se ha saldado con 32 heridos, la mayoría por consumo de alcohol, y de los que 17 han sido trasladados a centros médicos.

En declaraciones a la prensa este miércoles, Batlle ha explicado que ha habido "una única agresión más importante", con un herido por arma blanca en la playa de la Mar Bella, aunque sin peligro por su vida.

Ha añadido que la Guàrdia Urbana ha detenido "inmediatamente" al autor de la agresión, y que la cifra total de detenidos se eleva a 11, la mayoría por hurtos.

Batlle ha celebrado que, por el momento, no se tiene conocimiento de ningún accidente de tráfico en Barcelona, y que se han recogido 70 toneladas de basura en las playas.

El teniente de alcalde ha definido la noche de "intensa pero relativamente tranquila" y se ha mostrado satisfecho por cómo se ha desarrollado la verbena en la ciudad.

PLAYAS DESALOJADAS

Batlle ha explicado que la totalidad de las playas han sido desalojadas a las 8.30 horas para que los servicios de limpieza pudieran hacer su trabajo.

Así, a las 9.30 horas ya estaban todas las playas de Barcelona abiertas al público general.

ARMAS BLANCAS

Preguntado por la prensa por si ha habido incautaciones de armas blancas, Batlle ha explicado que así ha sido y ha mostrado su preocupación por "instrumentos que pueden ser altamente agresivos".

"A veces es difícil diferenciar lo que es una navaja para cortar el pan de una que pueda ser un instrumento de carácter agresivo. Hemos incautado algunas que no podían ser de otra manera que para agredir porque no tenían pinta de que fueran para cortar el pan", ha afirmado.