90.121 vehículos vuelven a Barcelona hasta las 16.30 horas del domingo, el 15,3% de los previstos

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

90.121 vehículos han vuelto al área metropolitana de Barcelona entre las 12.00 horas y las 16.30 horas del domingo, el 15,3% de los previstos (590.000 vehículos).

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), se prevé que los 590.000 vehículos regresen a partir de este domingo y especialmente el lunes de Pascua, en el marco de la segunda fase del dispositivo de tráfico en carreteras catalanas por Semana Santa

Entre el jueves y el viernes pasado se ha calculado que un total de 560.000 vehículos salieron del área de Barcelona.