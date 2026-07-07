Las 91 nuevas plazas judiciales en Catalunya empezarán a desplegarse a partir de diciembre

Archivo - El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las 91 nuevas unidades judiciales que reforzarán el servicio público catalán de justicia y contribuirán a la descongestión de los juzgados empezarán a desplegarse el 31 de diciembre de este 2026 y finalizará en dos fases previstas para el 1 de junio y el 1 de noviembre de 2027, ha informado la Conselleria de Justicia en un comunicado.

Estas nuevas 91 unidades judiciales para Catalunya forman parte del Real Decreto aprobado este martes por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para la creación de 500 nuevas unidades judiciales en todo el Estado.

El conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler, considera que la creación de 500 nuevas unidades judiciales y 200 fiscales, de las que 91 y 35 serán para Catalunya, supone una "excelente noticia" para la descongestión de la justicia.

En este sentido, ha afirmado que si se mantuviese el ritmo de creación de unidades judiciales de los últimos 10 años se necesitarían 14 años para crear este número de plazas, por lo que celebra puedan estar operativas en 14 meses, "descongestionando la justicia y haciéndola más próxima".

PROPUESTA INCORPORADA

También ha destacado que el Ministerio de Justicia haya incorporado íntegramente las propuestas de distribución de las nuevas unidades judiciales que plantearon (por separado, aunque con idéntico contenido) la Conselleria de Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) basándose en criterios técnicos y de conocimiento de la realidad judicial.

La propuesta, realizada después de que ambas instituciones trabajaran de manera coordinada, sugiere una distribución de las nuevas unidades judiciales basada en 3 criterios: la territorialidad, la necesidad derivadas de la sobrecarga judicial y la disponibilidad de espacios para hacer posible su implementación.

Espadaler ha remarcado que este acuerdo "da solidez al despliegue, porque las unidades responden a una planificación precisa basada en datos, cargas de trabajo, equilibrio territorial y posibilidades reales de implantación".

DISTRIBUCIÓN

Desde el punto de vista territorial, las nuevas unidades judiciales se distribuirán entre un amplio número de partidos judiciales de Catalunya.

En este sentido, se creará una nueva unidad de violencia sobre la mujer en Badalona (Barcelona), que asumirá también este tipo de casos del partido judicial de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en un modelo comarcalizado que apuesta por la especialización.

Además, se crearán nuevas unidades en las Audiencias Provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, así como una nueva plaza en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero permitiendo que el refuerzo llegue a toda Catalunya y no se concentre solo en los grandes núcleos judiciales.

MÁS FISCALES

En lo que respecta a las 35 nuevas plazas de fiscales para Catalunya, Espadaler ha dicho que este refuerzo es "imprescindible" para que el sistema judicial funcione de manera equilibrada, porque no es suficiente con aumentar el número de jueces si no se acompaña de un incremento del resto de operadores jurídicos.

El conseller ha añadido que la incorporación de 35 nuevos fiscales es una muy buena noticia porque "permitirá reforzar ámbitos clave y contribuir también a reducir la congestión del sistema judicial".