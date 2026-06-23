Un 95,68% de los estudiantes catalanes aprueba las PAU

Archivo - Las PAU en Cataluña, a 11 de junio de 2025, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un 95,68% de los estudiantes catalanes ha aprobado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), un porcentaje ligeramente superior al 94,97% del pasado año, según los resultados iniciales presentados por la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat.

De los 34.859 alumnos matriculados en la fase de acceso, se presentaron 34.642 y aprobaron 33.145, un 95,68%, un porcentaje que la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha valorado como "buenas noticias".

La media de la nota PAU --las cuatro materias comunes y la materia obligatoria de modalidad-- ha sido de 6,403 y la nota media de acceso a la universidad --60% del expediente de Bachillerato y 40% de las PAU-- es de 7,167, cifras muy similares a 2025.

Durante la convocatoria ordinaria de junio de las PAU 2026, se han realizado un total de 248.792 exámenes en las diferentes materias, en la que la única suspendida de las 35 ha sido Matemáticas, con un 4,18.

Un total de 318 alumnos, 180 mujeres y 138 hombres, recibirán la distinción de la Generalitat a los estudiantes con una nota igual o superior a 9 en la fase de acceso de las PAU.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)