98 equipos de investigación presentan 36 proyectos sobre Covid-19 impulsados por La Marató 2020

Los avances se han dado a conocer este jueves en el acto del 27 retorno social de La Marató - 3CAT

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundació La Marató de 3Cat ha celebrado este jueves el acto del 27 retorno social de La Marató para presentar los resultados de 36 proyectos de investigación sobre Covid-19, que implicaron a 98 equipos, impulsados con los donativos de 2020.

Aquella edición consiguió 13,8 millones de euros para impulsar "la primera gran inversión de La Marató en una enfermedad infecciosa emergente", informa 3Cat en un comunicado de este jueves, en el que señala que en sus 34 años de historia la Fundació La Marató ha recaudado unos 272 millones de euros y ha impulsado 1.084 proyectos.

Los recursos obtenidos en la edición de 2020 permitieron financiar estos 36 proyectos que implicaron a 850 investigadores y el objetivo era "avanzar en el conocimiento de la enfermedad y desarrollar herramientas más eficaces para el diagnóstico, tratamiento y prevención de sus efectos".

Según 3Cat, La Marató 2020 fue una muestra de solidaridad colectiva ya que, a pesar de las dificultades por la pandemia, "decenas de miles de personas participaron a través de varias fórmulas", como donativos online o colaborando en actividades en toda Catalunya y adaptadas a las medidas de prevención.

En la jornada de este jueves, la consejera de gobierno de 3Cat y vicepresidenta segunda del Patronato de la Fundació La Marató, Carme Figueras, que ha destacado que "dar a conocer los resultados de la investigación hecha posible gracias a la solidaridad de la sociedad catalana es un momento de gran trascendencia y orgullo".

El director de la Fundació La Marató de 3Cat, Lluís Bernabé, ha querido reconocer el trabajo de los colectivos que "sostuvieron a la sociedad durante los meses más difíciles de la pandemia", como el sector de la limpieza o el transporte, y remarca que los resultados de las investigaciones demuestran que la solidaridad de la ciudadanía se transforma en avances que mejorarán la salud de todos.