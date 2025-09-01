Abacus pide más control en la aplicación del vale escolar catalán para proteger el comercio local

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abacus ha pedido un mayor control en la aplicación del vale escolar de Catalunya para proteger el comercio de proximidad, ante la entrada de operadores digitales "que no tributan ni generan retorno económico y que han adoptado prácticas irregulares para captar esta ayuda".

El director general de Abacus, Oriol Soler, asegura que el vale escolar se debe desplegar "con criterios de servicio público y responsabilidad colectiva y evitar prácticas que desvirtúen su finalidad", informa la cooperativa en un comunicado este lunes.

La cooperativa afirma que un 95% de las familias valoran "muy positivamente" estos vales, ya que permiten reducir el gasto económico que supone la vuelta al colegio; y señala que sus 44 tiendas físicas y en línea ya disponen de todo el material para el nuevo curso.