Abascal acusa a Sánchez de "manipulador" y de cortar el vídeo de su entrevista con Broncano

GIRONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, ha tildado al presidente socialista Pedro Sánchez de "manipulador" por supuestamente cortar en un mensaje de 'X' el vídeo de su intervención en la entrevista de este lunes en el programa 'La Revuelta' con el que le acusa de amenazar al presentador David Broncano.

Lo ha dicho en un acto en el Palau de Congressos de Girona junto al secretario general y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga; el candidato al Congreso por Girona, Ignasi Mulleras, y el diputado en el Parlament Albert Tarradas, y al que ha asistido el alcalde de Perpignan (Francia), Louis Aliot.

Abascal se refería a que Broncano acabó la entrevista diciéndole que no le podía desear suerte para las elecciones generales, a lo que él le replicó que él sí le deseaba suerte porque la iba a necesitar, aunque después matizó que era una "broma".

Este martes, Abascal ha ironizado sobre que Sánchez le haya recriminado en un mensaje en X "amenazar sonriendo" a Broncano al despedir la entrevista televisada el lunes por la noche.

El presidente de Vox ha replicado a Sánchez: "Yo vengo del País Vasco y las amenazas que yo he conocido, que he recibido y que he visto que se hacían contra mucha gente no se hacían nunca con una sonrisa y después con un 'Es broma' y en un programa de humor".

Ha añadido que en Euskadi las amenazas se hacían de otra manera y contra periodistas "a los que mataban".

VE NERVIOSO A SÁNCHEZ

"Después, Pedro Sánchez ha pactado con los asesinos, con los herederos de todos aquellos crímenes. Pocas lecciones podemos admitir de un manipulador", y le ha acusado de cortar la parte del vídeo en que dice a Broncano 'Es broma'.

También ha ironizado con que Sánchez está nervioso por los resultados de audiencia que obtuvo la entrevista: "La bruja de Blancanieves no puede admitir que haya nadie mejor".

NINGÚN REPROCHE PARA BRONCANO

También ha afirmado que le dan pena y lástima las "vejaciones" e insultos que ha recibido Broncano de la izquierda por la entrevista que le hizo.

"Me da lástima y me da pena el resultado para el presentador, por las vejaciones e insultos que le lanzan precisamente desde la izquierda y la extrema izquierda", y ha asegurado que no tienen ningún reproche que hacer a Broncano por la entrevista.

Abascal ha relatado que, más que una entrevista, fue un debate serio y con poco humor, y ha señalado a la izquierda que "fue muy dura" con Broncano los días previos y le asustaron diciéndole que estaba blanqueando al fascismo.

VICTORIA DE LE PEN

Abascal ha felicitado a Louis Aliot por su victoria en Perpignan, que asegura que Vox quiere replicar en las 4 demarcaciones catalanas, y ha augurado que algún día serán una fuerza representativa y mayoritaria en Catalunya.

También espera que la candidata presidencial de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, gane las elecciones en Francia en 2027 y que inicie "el camino para el cambio radical y tranquilo que necesita Europa".

IGNACIO GARRIGA

Ante las elecciones generales, Garriga ha afirmado que el momento es grave: "Es ahora o nunca", y ha asegurado que España no puede aguantar 4 años más un gobierno presidido por el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez.

"No podemos aguantar 4 años más", ha insistido Garriga, que ha añadido que el PSOE es un partido de corruptos, ladrones y aficionados a las señoritas de compañía, según él.

Ha dicho que Junts se ha convertido en la "muleta" de Sánchez, y también ha señalado a los de Carles Puigdemont por la migración que llega a España y que se reparte por todo el Estado, también a Catalunya.

Ha añadido que cuando Vox dice algo y llega al poder lo cumple porque están comprometidos con sus ideales, "cueste lo que cueste", y ha llamado a una movilización extraordinaria para ganar el 29N.