BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha abierto la convocatoria de la tercera edición de los MWCapital Awards 2027, que tiene cinco nuevas categorías para "reconocer el impacto positivo de la tecnología en la sociedad", y que estará abierta hasta el 15 de marzo de 2027.

La entidad ha recordado en un comunicado este martes que estos galardones reconocen a proyectos tecnológicos innovadores con potencial para generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir a un futuro más sostenible e inclusivo.

Esta edición tiene una estructura renovada de categorías, organizada en torno a cinco ámbitos temáticos que reflejan la evolución del papel de la tecnología a la hora de abordar los retos globales.

Se entregarán premios en las categorías de Salud y bienestar; Inclusión, educación y talento; Clima, energía y naturaleza; Ciudades, comunidades e instituciones resilientes, e Industria avanzada.

El objetivo del cambio es reconocer una mayor diversidad de proyectos y aplicaciones tecnológicas, poniendo de relieve cómo la innovación "puede contribuir a abordar algunos de los retos más importantes a los que se enfrentan la sociedad y el planeta".